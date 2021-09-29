Горняк22: Россиянам с судимостью могут запретить работать в такси

Такси Фото: pixabay.com

В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству. Закон может быть принят уже 1 сентября 2022 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которые запрещает ранее судимым людям водить такси или общественный транспорт. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Если инициативу поддержат, то работать водителями троллейбусов, автобусов и трамваев не смогут граждане с непогашенной или неснятой судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:

против общественной безопасности,

против мира и безопасности человечества;

против основ конституционного строя и безопасности государства;

за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством членов ЕАЭС.

Кроме вышеперечисленного, у таксистов также не должно быть судимости по статьям об убийстве, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда, изнасиловании, грабеже и разбое.

Ранее в полиции Алтайского края рассказали, зачем граждане теряют транспорте паспорта. По их словам, среди потерь документов встречаются и ложные доносы, которые придумывают в личных целях. В таком случае на «потерпевших» заводят уголовное дела.

ТОЛК