Горняк22: Большинство фракций в АКЗС сохранят лидеров в новом созыве

Депутат АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Некоторые главы фракций могут получить еще и руководящие оплачиваемые посты в постоянных комитетах обновленного алтайского парламента

Три фракции Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) нового созыва, вероятнее всего, сохранят лидеров с предыдущего состава. Главные кадровые новости – у коммунистов.

В КПРФ новый руководитель появится, так как прежний – Мария Прусакова – стала депутатом Госдумы. А «Коммунисты России» стали пятой – новой – партией, прошедшей в состав АКЗС по итогам выборов.

«Единая Россия» (31 депутат). Здесь руководство фракцией сохранит за собой Сергей Приб. Решение об этом, по данным «Толка», приняли вновь избранные депутаты 28 сентября. Приб избрался в АКЗС второй раз и второй же раз станет главой фракции. Он работает на неосвобожденной основе, то есть не за зарплату. Его основное место работы – компания «Алтайкрайэнерго», принадлежащая краю.

Заместителями Приба по фракции станут Денис Голобородько, глава исполкома реготделения «ЕР», и впервые избранный Антон Васильев, руководящий юридическим факультетом АлтГУ.

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КПРФ (24 депутата). О том, что фракцию возглавит Александр Ткачев, лидер крайкома партии, Мария Прусакова заявила еще на минувшей неделе. Ткачев впервые вошел в состав краевого парламента. Ему 45 лет, он уже много лет – с комсомольских времен – состоит в КПРФ. Прусакова сразу после окончания выборов говорила, что проблем с кандидатами на пост главы фракции у КПРФ не будет.

(24 депутата). О том, что фракцию возглавит Александр Ткачев, лидер крайкома партии, Мария Прусакова заявила еще на минувшей неделе. «Справедливая Россия» (5 депутатов). С большой долей вероятности фракцию снова возглавит Александр Молотов. Его кандидатуру коллеги по партии рассмотрят 30 сентября на заседании фракции, сообщил он «Толку». Молотов будет работать в АКЗС уже третий созыв. В прежнем составе он занимал пост зампреда бюджетного комитета. В этом ему прочат уже кресло председателя вновь образованного комитета по образованию и науке.

(5 депутатов). С большой долей вероятности фракцию снова возглавит Александр Молотов. Его кандидатуру коллеги по партии рассмотрят 30 сентября на заседании фракции, сообщил он «Толку». ЛДПР (4 депутата). В этом политическом объединении также пост за собой, скорее всего, сохранит Владимир Семенов. Собрание фракции также пройдет 30 сентября, рассказал он «Толку». Его кандидатуру будут рассматривать. В прошлом созыве он не занимал руководящих должностей в комитетах, а в этом он, возможно, станет главой экономического.

(4 депутата). В этом политическом объединении также пост за собой, скорее всего, сохранит Владимир Семенов. Собрание фракции также пройдет 30 сентября, рассказал он «Толку». Его кандидатуру будут рассматривать. «Коммунисты России» (4 депутата). Здесь кресло лидера фракции, вероятнее всего, достанется Сергею Матасову, главе реготделения партии. Он впервые стал депутатом. Однако, по еще не подтвержденным данным, может занять пост зампреда комитета по правовой политике и местному самоуправлению. Хотя ранее «Толку» он заявлял, что претендует на пост вице-спикера АКЗС, чтобы создать баланс между антагонистами – единороссами и КПРФ.

Напомним, первая организационная сессия нового созыва запланирована на 7 октября. На ней изберут председателя парламента, его заместителей, руководителей комитетов, мандатной комиссии. По имеющимся данным, в обновленном составе число вице-спикеров возрастет с одного до двух, а комитетов – с семи до девяти.

ТОЛК