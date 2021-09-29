Горняк22: День отоларинголога 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Врач Фото: pixabay.com

29 сентября свой профессиональный праздник отмечают все отоларингологи России. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений для врачей в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в стихах

ЛОР всегда необходим,

ЛОР везде незаменим,

Ухо лечит, нос и горло,

Избавляя вмиг от боли.

Вас я всех спешу поздравить,

Всем здоровья пожелать,

А еще зарплат огромных,

На Таите отдыхать!

С вашим праздником сегодня,

Поздравляю от души,

Вам успеха, процветанья,

ЛОРЫ нам всегда нужны!

Если ухо вдруг болит

Или горлышко першит,

Или вдруг напал ринит,

К тебе каждый поспешит! К ЛОРу очередь всегда,

Потому тебе желаю

Лишь успешного труда,

Всех лечи, проблем не зная! Пусть растет зарплата ввысь,

Ведь ты профи в своем деле!

Пусть прекрасной будет жизнь

И сбываются все цели!

Ты — ЛОР врач, бесспорный мастер,

Лечишь ухо, горло, нос,

Я в твой праздник пожелаю,

Чтобы труд удачу нес.

Ладится пускай работа.

Дышит ровно пациент,

Пусть отступят ларингиты

И отиты все в момент.

Счастья личного желаю,

Чтоб везло во всем тебе,

Пусть профессия откроет

Путь к свершениям в судьбе.

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в прозе

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.

Врачи Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать тёплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко своё беречь и пропускать через него песни радости.

Поздравляю с Днём отоларинголога и пожелаю никогда не портить своё здоровье и помогать поправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучия и успешного саморазвития!

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в смс

Врач. Больница Фото: pixabay.com

Доктор ЛОР всегда в почете,

Лучший «ухо-горло-нос»,

В праздник вам желаю счастья,

Воплощения всех грез.

С Днем отоларинголога

Вас я поздравляю,

Уши, горло, нос

Свои вам доверяю.

С Днём отоларинголога!

Пусть счастье ждёт везде:

Легко будет и дома,

И в непростом труде.

Источник

ТОЛК