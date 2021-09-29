Горняк22: День отоларинголога 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
Врач Фото: pixabay.com
29 сентября свой профессиональный праздник отмечают все отоларингологи России. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений для врачей в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в стихах
ЛОР всегда необходим,
ЛОР везде незаменим,
Ухо лечит, нос и горло,
Избавляя вмиг от боли.
Вас я всех спешу поздравить,
Всем здоровья пожелать,
А еще зарплат огромных,
На Таите отдыхать!
С вашим праздником сегодня,
Поздравляю от души,
Вам успеха, процветанья,
ЛОРЫ нам всегда нужны!
Если ухо вдруг болит
Или горлышко першит,
Или вдруг напал ринит,
К тебе каждый поспешит!
К ЛОРу очередь всегда,
Потому тебе желаю
Лишь успешного труда,
Всех лечи, проблем не зная!
Пусть растет зарплата ввысь,
Ведь ты профи в своем деле!
Пусть прекрасной будет жизнь
И сбываются все цели!
Ты — ЛОР врач, бесспорный мастер,
Лечишь ухо, горло, нос,
Я в твой праздник пожелаю,
Чтобы труд удачу нес.
Ладится пускай работа.
Дышит ровно пациент,
Пусть отступят ларингиты
И отиты все в момент.
Счастья личного желаю,
Чтоб везло во всем тебе,
Пусть профессия откроет
Путь к свершениям в судьбе.
Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в прозе
Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.
Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать тёплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко своё беречь и пропускать через него песни радости.
Врач. Больница Фото: pixabay.com
Поздравляю с Днём отоларинголога и пожелаю никогда не портить своё здоровье и помогать поправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучия и успешного саморазвития!
Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в смс
Доктор ЛОР всегда в почете,
Лучший «ухо-горло-нос»,
В праздник вам желаю счастья,
Воплощения всех грез.
С Днем отоларинголога
Вас я поздравляю,
Уши, горло, нос
Свои вам доверяю.
С Днём отоларинголога!
Пусть счастье ждёт везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.
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