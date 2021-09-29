ГОРНЯК22 29.09.2021
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Горняк22: День отоларинголога 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Горняк22
10 часов Ago

Врач Фото: pixabay.com

29 сентября свой профессиональный праздник отмечают все отоларингологи России. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений для врачей в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в стихах

ЛОР всегда необходим,
ЛОР везде незаменим,
Ухо лечит, нос и горло,
Избавляя вмиг от боли.

Вас я всех спешу поздравить,
Всем здоровья пожелать,
А еще зарплат огромных,
На Таите отдыхать!

С вашим праздником сегодня,
Поздравляю от души,
Вам успеха, процветанья,
ЛОРЫ нам всегда нужны!

Если ухо вдруг болит
Или горлышко першит,
Или вдруг напал ринит,
К тебе каждый поспешит!

К ЛОРу очередь всегда,
Потому тебе желаю
Лишь успешного труда,
Всех лечи, проблем не зная!

Пусть растет зарплата ввысь,
Ведь ты профи в своем деле!
Пусть прекрасной будет жизнь
И сбываются все цели!

Ты — ЛОР врач, бесспорный мастер,
Лечишь ухо, горло, нос,
Я в твой праздник пожелаю,
Чтобы труд удачу нес.

Ладится пускай работа.
Дышит ровно пациент,
Пусть отступят ларингиты
И отиты все в момент.

Счастья личного желаю,
Чтоб везло во всем тебе,
Пусть профессия откроет
Путь к свершениям в судьбе.

Врачи1 Врачи Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в прозе

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать тёплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко своё беречь и пропускать через него песни радости.

Поздравляю с Днём отоларинголога и пожелаю никогда не портить своё здоровье и помогать поправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучия и успешного саморазвития!

Врач. Больница2 Врач. Больница Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем отоларинголога 2021 в смс

Доктор ЛОР всегда в почете,
Лучший «ухо-горло-нос»,
В праздник вам желаю счастья,
Воплощения всех грез.

С Днем отоларинголога
Вас я поздравляю,
Уши, горло, нос
Свои вам доверяю.

С Днём отоларинголога!
Пусть счастье ждёт везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.

Источник

ТОЛК

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