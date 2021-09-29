Горняк22: Что можно и нельзя делать 29 сентября: народные приметы на Ефимию
Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова
В этот день на Руси наши предки гадали на косточках птиц, заканчивали делать заготовки на зиму, а также ходили всей семьей в баню
29 сентября отмечается народно-христианский праздник «Ефимия». По-другому его называют «Птичье голошенье», «Евфимия-прехвальна» и «Всехвальная». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 29 сентября
В это время на Руси заканчивали делать заготовки на зиму. В большей степени это касалось капусты, наши предки очень любили подавать ее к столу.
29 сентября было принято ловить птиц и гадать по их косточкам, какой будет зима. Считалось, чем больше жира наросло на костях, тем сильнее будут морозы.
Наши предки на Ефимию обязательно ходили в баню всей семьей. Считалось, если 29 сентября хорошо попариться, то человек весь год не будет болеть. Только ни в коем случае в бане нельзя брать чужой веник, так можно забрать на себя все чужие недуги.Баня Фото: pixabay.com
Народные приметы 29 сентября
- Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме.
- Гром на Ефимию — зима будет без снега.
- Луна оказалась в кругу — быть сухому лету.
- Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой.
- Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше.
- Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
- Лебедь летит против ветра — готовься к урагану.
- Стены в доме или квартире стали влажнее обычного — к ненастью.
- Если кроты не утепляют осенью свои норы — ожидается теплая зима.
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