Горняк22: Что можно и нельзя делать 29 сентября: народные приметы на Ефимию

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

В этот день на Руси наши предки гадали на косточках птиц, заканчивали делать заготовки на зиму, а также ходили всей семьей в баню

29 сентября отмечается народно-христианский праздник «Ефимия». По-другому его называют «Птичье голошенье», «Евфимия-прехвальна» и «Всехвальная». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 сентября

В это время на Руси заканчивали делать заготовки на зиму. В большей степени это касалось капусты, наши предки очень любили подавать ее к столу.

29 сентября было принято ловить птиц и гадать по их косточкам, какой будет зима. Считалось, чем больше жира наросло на костях, тем сильнее будут морозы.

Наши предки на Ефимию обязательно ходили в баню всей семьей. Считалось, если 29 сентября хорошо попариться, то человек весь год не будет болеть. Только ни в коем случае в бане нельзя брать чужой веник, так можно забрать на себя все чужие недуги.

Народные приметы 29 сентября

Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме.

Гром на Ефимию — зима будет без снега.

Луна оказалась в кругу — быть сухому лету.

Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой.

Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Лебедь летит против ветра — готовься к урагану.

Стены в доме или квартире стали влажнее обычного — к ненастью.

Если кроты не утепляют осенью свои норы — ожидается теплая зима.

Баня Фото: pixabay.com

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ТОЛК