Горняк22: День отоларинголога 2021: дата, история и традиции праздника

Врачи Фото: pixabay.com

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все ЛОР-специалисты России. Рассказываем историю и традиции Дня отоларинголога

Какого числа День отоларинголога в 2021 году

День отоларинголога в России отмечают ежегодно 29 сентября.

История Дня отоларинголога

Праздник отмечают 29 сентября. Многие люди до сих пор не понимают, почему выбрана именно эта дата, ведь в этот день не было никаких важных открытий и событий. Но выбор был все же не случайным. Об этом пишет портал «КтоЧтоГде».

На самом деле датой праздника выбрали 29 сентября, потому что именно в это время начинаются осенние холода и, как следствие, первые сезонные заболевания по части отоларингологии.

Традиции Дня отоларинголога

Болезнь Фото: pixabay.com

29 сентября специалисты-отоларингологи получают поздравления от своих коллег, друзей, родственников и благодарных пациентов, которым уже успели помочь.

В этот день по радио и ТВ часто транслируют передачи, раскрывающие суть и сложности работы отоларингологов.

Лучших представителей профессии в их праздник награждает руководство клиник, в которых они трудятся. Им выдают премии, грамоты и памятные подарки.

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