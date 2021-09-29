Горняк22: День отоларинголога 2021: дата, история и традиции праздника
Врачи Фото: pixabay.com
Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все ЛОР-специалисты России. Рассказываем историю и традиции Дня отоларинголога
Какого числа День отоларинголога в 2021 году
День отоларинголога в России отмечают ежегодно 29 сентября.
История Дня отоларинголога
Праздник отмечают 29 сентября. Многие люди до сих пор не понимают, почему выбрана именно эта дата, ведь в этот день не было никаких важных открытий и событий. Но выбор был все же не случайным. Об этом пишет портал «КтоЧтоГде».
На самом деле датой праздника выбрали 29 сентября, потому что именно в это время начинаются осенние холода и, как следствие, первые сезонные заболевания по части отоларингологии.Болезнь Фото: pixabay.com
Традиции Дня отоларинголога
29 сентября специалисты-отоларингологи получают поздравления от своих коллег, друзей, родственников и благодарных пациентов, которым уже успели помочь.
В этот день по радио и ТВ часто транслируют передачи, раскрывающие суть и сложности работы отоларингологов.
Лучших представителей профессии в их праздник награждает руководство клиник, в которых они трудятся. Им выдают премии, грамоты и памятные подарки.