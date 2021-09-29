Горняк22: Всемирный день сердца 2021: топ-10 интересных фактов

Сердце. Рисунок Фото: Фото: pixabay.com

29 сентября отмечают Всемирный день сердца. «Толк» сделал подборку самых интересных фактов об одном из главных органов человека

История Всемирного дня сердца

Всемирный день сердца впервые отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Акцию также поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и многие другие. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник создали для того, чтобы повысить осознание опасности сердечно-сосудистых заболеваний, а также инициировать всеобъемлющие меры профилактики в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта. Девиз праздника: «Сердце для жизни!».

Топ-10 интересных фактов о сердце

Сердце мужчин немного крупнее, чем у женщин. Его вес примерно 310 грамм, а у представителей слабого пола – 240 грамм.

Мышечная ткань сердца после повреждений не подлежит восстановлению.

На поддержание работы сердца идет примерно 5% крови в организме.

Сердце на мгновение останавливается тогда, когда человек чихает.

Средняя длина человеческого сердца составляет примерно 12,7 сантиметров, а ширина – 7,5 сантиметров.

От болезней сердца скончалось больше людей, чем от всех войн вместе взятых.

Сердце может биться вне тела, потому что у него есть свои собственные электрические импульсы. Но это возможно только при условии, что у него есть достаточный запас кислорода.

Смех расслабляет стенки сосудов и способен на 20% ускорить ход крови по венам.

Самый негативный фактор для работы сердца – плохая экология.

Сердце таракана легло в основу создания нового прототипа искусственного сердца для людей. Дело в том, что у человека в сердце 4 камеры, а у таракана – 13.

Обследование. Сердце Фото: pexels.com

Источник

ТОЛК