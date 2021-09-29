Горняк22: «Не село, а большая помойка». Косиха зарастает мусором после смены оператора ТКО

Мусор. Уборка Фото: "Толк"

Косихинцы жалуются, что перебои с вывозом мусора с улиц происходят на протяжении последних двух месяцев. В нарушении сроков обвиняют подрядчика

Жители Косихи недовольны работой нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С июня 2021 года вывозом мусора в райцентре занимается компания «Экосоюз», а по факту отходы вывозит подрядная организация «Вторичные материальные ресурсы». Косихинцы рассказывают, что на протяжении последних двух месяцев графики вывоза ТКО постоянно нарушаются, из-за чего на контейнерных площадках скапливаются горы мусора.

На радость собакам

Сельчанка Татьяна Сизова рассказала «Толку», что ее дом находится на ул. Пролетарской. По словам девушки, на их участке мусор вывозят по пятницам, но 24 сентября машина так и не появилась:

«Из-за этого контейнеры оказались переполнены. Люди продолжали складировать мусор рядом с баками. Тут же эти пакеты растаскивали собаки, превращая весь микрорайон в одну общую помойку».

Девушка добавила, что в итоге мусоровоз появился только в ночь на понедельник. Все, что успели растащить животные, по-прежнему валяется по ближайшим улицам.

По словам Сизовой, даже когда мусор вывозится без задержек, жители недовольны тем, что отходы забирают только раз в неделю, поскольку контейнеры заполняются гораздо быстрее.

Особенно это было заметно в сентябре, когда люди собирали урожай картофеля. Некоторые в мешках привозили ботву на мусорную площадку, опасаясь штрафов за разведение костров.

Собеседница утверждает, что перебои с вывозом мусора в Косихе продолжаются на протяжении последних двух месяцев.

Причина – в поломке мусоровоза

Глава администрации Косихинского сельсовета Максим Гусев подтвердил «Толку», что на прошлой неделе в райцентре действительно нарушили график вывоз отходов. По его словам, подрядчик, который занимается этой работой, объяснил ситуацию поломкой мусоровоза:

«После того, как у нас поменялся регоператор и вместо «ЭКО-Комплекса» пришел «Экосоюз», проблемы с вывозом мусора периодически возникают. Видимо, пока они не отладили систему, но мы с ними постоянно на связи».

09 мая, 10:31

В Барнауле победившего в конкурсе регоператора по вывозу мусора заменили другим

Организация, которая ранее победила в конкурсном отборе и планировала вывозить ТКО в Барнаульской зоне, по непонятным причинам затянула с подачей необходимых документов

Гусев прямо сказал, что у администрации сельсовета есть нарекания к работе нового регоператора.

Директор компании «Вторичные материальные ресурсы» Альберт Решетников подтвердил «Толку», что нарушение графика вывоза мусора в Косихе связано с тем, что в организации одна за другой сломались две машины.

Напомним, Косиха относится к Барнаульской зоне по обращению с ТКО. С июня 2021 года вывозом мусора на этой территории занимается компания «Экосоюз». Ранее в конкурсе выиграла организация «Эко-Утилизация», но региональный минстрой отказал ей в заключении контракта – компания не представила в срок необходимые документы.

Пришедший на смену «Экосоюз» предложил за свои услуги цену в 11,6 млрд рублей. Срок действия контракта рассчитан на девять лет.

Регоператор обслуживает Барнаул, Новоалтайск, Первомайский, Павловский, Калманский, Косихинский, Троицкий, Ребрихинский и Тальменский районы, а также ЗАТО Сибирский.

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