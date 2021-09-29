Горняк22: Барнаульская сеть кафе извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной

Шаурма. Сеть закусочных. Кафе Фото: pexels.com

Рекламный пост с темнокожим мужчиной, вызвавший такое недовольство лидера движения «Мужское государство», был удален, и компания «Тандыр №1» принесла извинения

Публикация рекламного характера сети кафе «Тандыр №1», на которой был изображен темнокожий мужчина, вызвала критику, сообщает «Газета.ru». Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков потребовал извинений от сети.

В частности, сеть должна была удалить все посты с изображением представителя негроидной расы, а также извиниться «перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей».

Об этом Поздняков написал в своем Telegram-канале, пригрозив, что в противном случае «Тандыр №1» будет всю жизнь работать только по предоплате, как скандально известная московская сеть «Тануки».

Поздняков призывал людей делать заказы за оплату при доставке, а после прибытия курьера отказываться от них. Якобы после этого работа компании «Тандыр №1» была парализована.

28 сентября компания, позиционирующая свою кухню как «мультикультурную», опубликовала пост с извинениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДОСТАВКА ТАНДЫР №1 БАРНАУЛ (@tandyrbarnaul)

Ранее в Сети также разгорелся конфликт между сетью кафе «Тануки» и лидером движения «Мужское государство».

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