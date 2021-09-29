Горняк22: Густой туман задержал прибытие в Новосибирск около десяти авиарейсов

Туман в Новосибирске Фото: vk.com/incident_nsk

В справочной службе барнаульского аэропорта «Толку» сообщили, что все рейсы прибывают в положенное время, никаких перебоев в работе у них нет

28 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево из-за густого тумана не смогли вовремя приземлиться восемь авиарейсов, сообщает «Интерфакс».

«По метеоусловиям (туман) воздушные суда уходят на запасные аэродромы», – заявили в пресс-службе аэропорта.

Стало известно о задержке самолетов из Сочи, Санкт-Петербурга, Антальи. Кроме того, по данным онлайн-табло, не прибыли пока рейсы из Москвы, Иркутска, Симферополя и Владивостока.

Ранее рейс Москва – Горно-Алтайск приземлился в аэропорту Барнаула из-за тумана. Лайнер должен был приземлиться в столице Республики Алтай, но вместо этого сделал петлю и долго кружил над Бийском. После этого самолет направили в Барнаул.

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