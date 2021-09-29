Горняк22: Замдиректора техникума в Алтайском крае получил четыре года за взяточничество

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

В течение двух лет к нему обращались граждане, желающие получить «корочки об образовании» без фактического обучения и сдачи экзаменов

В Каменском районе Алтайского края рассмотрели дело бывшего заместителя директора по внебюджетной деятельности одного из техникумов Камня-на-Оби, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Речь идет о заместителе директора «Каменского агротехнического техникума». С октября 2017-го по май 2019 года он шел навстречу гражданам, желающим получить свидетельство о прохождении обучения. Следствие доказало его причастность к получению десяти взяток от слушателей курсов за прохождение аттестаций, производственных практик и сдачу экзаменов – всего в размере 140 тысяч рублей.

Решением суда бывший преподаватель и руководитель техникума приговорен к лишению свободы на четыре года условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Кроме того, преподаватель лишается права заниматься деятельностью в государственных учреждениях образования.

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