Горняк22: В Барнауле вторые сутки разыскивают 14-летнего подростка
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, связаться с ними по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-700-54-52
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края объявили о розыске 14-летнего подростка из Барнаула.
Известно, что мальчик пропал 26 сентября. В 19.30 он ушел из дома в неизвестном направлении.
Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, серые глаза, волосы светло-русые, стрижка короткая.
Мальчик был одет в серую куртку, серые спортивные трико и черные кроссовки.