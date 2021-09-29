Горняк22: В Барнауле вторые сутки разыскивают 14-летнего подростка

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, связаться с ними по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-700-54-52

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края объявили о розыске 14-летнего подростка из Барнаула.

Известно, что мальчик пропал 26 сентября. В 19.30 он ушел из дома в неизвестном направлении.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, серые глаза, волосы светло-русые, стрижка короткая.

Мальчик был одет в серую куртку, серые спортивные трико и черные кроссовки.

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