Горняк22: На новосибирской трассе после ДТП раскидало прицеп и колеса

ДТП Фото: vk.com/barnaulinsta

Осколки машин разбросало по всему участку дороги, где произошло ДТП. В настоящее время неизвестно, пострадали ли в аварии люди

На новосибирской трассе произошло ДТП с участием иномарки и микроавтобуса, сообщает «В КУРСЕ 22».

Подписчики сообщества выложили в Сеть видео, на котором можно увидеть, что после ДТП на дороге разбросало колеса. От удара также перевернуло прицеп одного из автомобилей. У микроавтобуса оказалась смята передняя часть корпуса.

Ранее в Барнауле Nissan столкнулся с трамваем и заблокировал движение на линии. Авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады. По словам очевидцев, из автомобиля была с ушибами госпитализирована беременная женщина.

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