Горняк22: Бывшую главу сельсовета Тальменского района судят за мошенничество

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По словам следователей, обвиняемая в результате своих действий причинила муниципалитету, который возглавляла, имущественный ущерб в 272 тысяч рублей

В Алтайском крае бывшую главу одного из сельских советов Тальменского района судят за мошенничество и превышение полномочий, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемая решила незаконно оформить на своего сына земельный участок, который находился в её муниципальном образовании.

Чиновница сделала фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у сына права собственности на землю. На основании этой подделки мужчина оформил на себя участок площадью более 1 тысячи кв. метров в органах Росреестра.

Кроме того, в 2016 году глава сельсовета превысила свои должностные полномочия и необоснованно выдала выписку о наличии у местного жителя права на земельный участок.

Обвиняемая не признала вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае замдиректора техникума получил четыре года за взяточничество. Преподаватель также лишился права заниматься деятельностью в госучреждениях. В течение двух лет к нему обращались люди, желающие получить «корочки об образовании» без обучения и сдачи экзаменов.

ТОЛК