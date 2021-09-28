Горняк22: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии

Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Два дня назад телеведущая публиковала в соцсетях фото из Крыма. Она поправляла здоровье в клинике, так как опять «на стрессе и набрала вес»

В Москве госпитализировали 62-летнюю телеведущую и актрису Ларису Гузееву, сообщает «Лента.ру».

Стало известно, что артистку на скорой помощи доставили в клиническую больницу №40 в Коммунарке. Сейчас она находится в палате. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Предположительно, причиной госпитализации стал коронавирус. Телеведущей стало плохо несколько дней назад. У нее поднялась температура, начался кашель и одышка, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее у режиссера Андрея Звягинцева диагностировали 92% поражения легких. Состояние постановщика было настолько тяжелым, что его ввели в медикаментозную кому. Звягинцев заболел коронавирусом еще в начале июля.

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