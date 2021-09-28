Горняк22: Губернаторы смогут занимать более двух сроков подряд и станут называться главами

Госдума РФ Фото: duma.gov.ru

Какие изменения в работе глав регионов предполагает новый законопроект, внесенный в Государственную Думу на стыке созывов

Губернаторам могут разрешить занимать свой пост неограниченное число раз, а называть их будут только главами регионов. Законопроект, включающий эти и другие нововведения относительно руководителей на местах, 27 сентября внесли в Госдуму депутаты Андрей Клишас и Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.

1

Сколько сроков сможет избираться губернатор?

Законопроект отменяет ограничение на избрание не более чем на два срока подряд. Он «исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», – рассказал Клишас РИА Новости.

2

Как будут называть губернаторов?

Только главой субъекта Российской Федерации. Например, глава Алтайского края. Должность президента Татарстана, к примеру, тоже придется упразднить.

Также высший исполнительный орган региона можно будет называть только правительством. Сейчас в стране до сих пор есть регионы, в которых может работать администрация области или края.

Также, уточнил Клишас, название законодательного органа региона не сможет содержать словосочетания, которые являются основными в наименовании федеральных органов, то есть региональный парламент нельзя будет назвать, например, госдумой.

3

За что президент сможет увольнять губернаторов досрочно?

Документ также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий главы региона президентом в связи с утратой доверия, сказал Клишас.

Он уточнил, что законопроект предусматривает такие применяемые президентом меры ответственности главы, как предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей.

Сами новые основания пока не сообщаются.

4

Какие сроки полномочий будут у губернаторов?

Законопроект вводит равные пятилетние сроки полномочий как губернаторов, так и депутатов региональных парламентов. Условно говоря, губернатор не может работать четыре года, а парламент – пять.

В Алтайском крае эти сроки уже сейчас унифицированы – глава региона и заксобрание избираются на пять лет. Правда, в разные годы.

Законопроект, утверждают его авторы, направлен на исполнение норм Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование ее организации в регионах.

По данным РБК, на утро 27 сентября (по московскому времени) в базу Госдумы проект еще не внесли.

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