Горняк22: Умер президент Гильдии кинокритиков России Кирилл Разлогов

Кирилл Разлогов Фото: кадр из youtube.com

Кирилл Разлогов – заслуженный деятель искусств России. Он написал почти 20 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа

26 сентября умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России 75-летний Кирилл Разлогов. Об этом в соцсети сообщила его дочь.

«Он скончался вчера от сердечной недостаточности», – написала Анастасия Разлогова.

По ее словам, дата и место прощания станут известны позже.

Кирилл Разлогов родился в 1946 году. С 1999 года он был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также президентом Гильдии киноведов и кинокритиков.

До 2013 года он возглавлял Российский институт культурологии. Разлогов также был автором и ведущим программы «Культ кино» на канале «Культура».

Ранее умер основатель легендарной группы Status Quo Алан Ланкастер. По словам близких, артист умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. Ему было 72 года. Группа выпустила свыше 100 млн пластинок и по количеству альбомов-хитов уступила лишь Rolling Stones.

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