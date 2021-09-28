Горняк22: Жители Славгорода греются бутылками с кипятком из-за холода в домах

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

По словам местных жителей, такого холода в квартирах у них не было никогда. Коммунальщики, в свою очередь, пообещали дать тепло в ближайшее время

В Славгороде в пяти многоквартирных домах на улице Володарского все еще не запустили отопление, сообщают «Вести Алтай».

По словам местных жителей, температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. При этом диспетчер управляющей компании «Вершина», которая обслуживает жилье, обещает, что тепло будет вскоре запущено, но батареи уже пять дней как ледяные.

По словам пенсионерки Светланы Давыденко, администрация города также не помогла решить проблему с отоплением.

«Я спросила в единой дежурно-диспетчерской службе, есть ли у них влияние на управляющие компании. Мне в ответ: а вы им звонили, а вы к ним ходили? Вечером, перед тем как лечь спать, грею постель пластиковыми бутылками с кипятком», – пожаловалась она

В управляющей компании заявили, что тепло в городе запустили только в прошлую пятницу и до выходных коммунальщики успели запустить отопление только в части домов.

Ранее жителям Октябрьского района Барнаула досрочно вернули тепло и горячую воду. Под отключение подпали около восьми тысяч жителей района Потока. Повреждение сети возникло в процессе запуска отопления в дома. После обследования трубопровода специалисты сократили работы на шесть часов.

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