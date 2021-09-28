Горняк22: Автобусное предприятие в Волчихе распродает транспорт и недвижимость

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

О продаже имущества компания уведомила покупателей через соцсети – для нее это единственный выход рассчитаться с долгами

Волчихинское АТП распродает имущество и недвижимость, сообщает ИА «Банфакс». Учредители приняли решение ликвидировать его как юрлицо, а само предприятие находится в предбанкротном состоянии.

В соцсетях Волчихи появилось объявление, что предприятие продает четыре автобуса, легковой автомобиль, двухэтажное здание, здание автостанции, токарный станок и сейфы. Акционеры предприятия приняли решение закрыть его из-за накопившихся долгов. Автобусы вышли из строя, а в бюджете нет средств на их ремонт.

Как рассказали местные жители, предприятие уже давно не совершает регулярных перевозок, а если транспорт и выходит на маршрут, то об этом жителей уведомляют заранее в соцсетях.

Предприятие прекратило автобусное сообщение внутри района еще в 2019 году – люди не могли даже добраться в поликлинику до райцентра. Затем, в 2020 году, сообщение восстановили, но уже силами другого предприятия. Для Волчихинского АТП обещали компенсировать убытки, но вопрос так и не был поднят депутатами на районном собрании.

ТОЛК