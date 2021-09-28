Горняк22: Мэрия Бийска не может «пристроить» здание бывшего больничного комплекса

Разрушающийся больничный комплекс в Заречье Бийска Фото: Архив "Бийского рабочего"

В администрации города пересмотрели планы приватизации муниципального имущества до 2023 года – этот вопрос обсуждали депутаты на заседании городской Думы

Мэрия Бийска выставила на продажу проходную некогда большого больничного комплекса в заречной части города, сообщает «Бийский рабочий». Сам комплекс уже несколько лет кочует из одного плана приватизации в другой, однако покупателя на него не находится по той причине, что никто не знает, что делать с этим зданием дальше.

В него входит стационар больницы, насосная с водонапорной станцией, склад-автоклавная, здание поликлиники и нежилые помещения. Кроме того, вокруг больницы большой парк, в котором много плодово-ягодных деревьев, до сих пор отлично сохранившихся.

В 2011 году больничный комплекс был расформирован в связи с дальнейшей модернизацией городской медицинской структуры, а сами помещения стали пристанищами для бомжей и других маргиналов.

Как пишет «БР», другому зданию, которое давно находилось в списках приватизации, в Бийске дали новую жизнь. Речь идет о кинотеатре «Октябрь» в Заречье. В 2020 году его отремонтировали и отдали под зал для занятий борьбой и спортивные секции.

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