Горняк22: Сбербанк начал избавляться от собственных помещений в Барнауле

Банкомат. Банк. Выдача наличных Фото: pixabay.com

Речь идет об отдельных помещениях, расположенных на первых этажах жилых домов на Павловском тракте и улице Панфиловцев в Барнауле

Сразу два отделения Сбербанка выставили на продажу в Барнауле, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В частности, за 13,8 млн рублей продается офисное помещение площадью 390 кв. метров. Оно расположено по адресу: Павловский тракт, 243, и находится на первом этаже 16-этажки, но имеет отдельный вход.

Кроме того, на улице Панфиловцев, 16, в Барнауле выставлен на продажу офис отделения Сбербанка – его площадь 223 кв. метра. Он также находится на первом этаже 9-этажного дома и имеет отдельный вход. Помещение продают за 6,9 млн рублей.

Эксперты отмечают, что такие объекты стали появляться в сети объявлений о продаже недвижимости довольно часто – скорее всего, банк оптимизирует количество офисов и сотрудников и многие стали попросту не нужны из-за перехода услуг в онлайн-формат.

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