Горняк22: В алтайском районе запустят дополнительные автобусы после жалоб жителей

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

В прокуратуре установили, что администрация не утвердила муниципальные маршруты и жители сел должны были добираться до райцентра на частных перевозчиках

В Алтайском крае суд обязал органы местного самоуправления в Немецком районе организовать транспортное обслуживание по маршрутам регулярных перевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В этом году местные жители начали жаловаться прокурору на отсутствие регулярного транспорта между селами. После этого в ведомстве начали проверку, которая выявила нарушения.

Права жителей отдаленных сел и деревень на доступ к органам государственной власти, больницам и социальным учреждениям административного центра оказались нарушены.

После этого суд обязал администрацию Немецкого национального района организовать до 1 сентября 2022 года регулярное транспортное сообщение между селами Николаевка, Дегтярка, Шумановка, Гришковка, Полевое, Редкая Дубрава, Орлово, Кусак, Протасово, Камыши, Подсосново и райцентром – селом Гальбштадт.

Ранее прокуратура вынесла представление мэрии Барнаула из-за нехватки автобусов. Ведомство недосчиталось автобусов на маршрутах №37, 60 и 110, а также проверило расписание маршрутов и договоры с перевозчиками. Проверку начали после жалоб жителей Индустриального района.

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