Горняк22: 19 многоквартирных домов Барнаула остаются без отопления из-за аварий на сетях

Дом. Тепло. Уют. Кошка Фото: pixabay.com

Образовательные организации и учреждения здравоохранения города, по данным на понедельник, 27 сентября, подключены на 100%

Как рассказали в пресс-службе СГК Барнаул, отопление подключено в 70% многоквартирных домов города.

В 19 домах пока ограничена подача тепла, так как выявлено повреждение на теплосети. Речь идет о районе улиц Малахова, Павловский тракт, Попова и Советской Армии. В компании рассказали, что локальные повреждения оперативно устраняются – аварийные бригады работают круглосуточно.

Кроме того, в СГК напомнили, что если в доме нет отопления, то информацию о подключении можно узнать в УК или ТСЖ, а также можно позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в администрации районов:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

Диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

Ранее также в правительстве Алтайского края сообщили, что отопление до конца минувшей недели должны были получить все дома во всех муниципалитетах региона.

ТОЛК