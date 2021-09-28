Горняк22: Алтайский край накроет мокрым снегом и морозами до -7 градусов по утрам

Сентябрь. Первый снег. Осень Фото: pexels.com

Сентябрь будет прощаться с жителями Алтая теплыми днями, но довольно холодными ночами и утренними заморозками, рассказали синоптики

В ближайшие три дня в Алтайском крае в ночные и утренние часы будет ощущаться похолодание с севера Сибири, а днем возможно тепло до +11…+13 градусов, сообщает сайт Алтайского ЦГМС.

Так, в ночь на вторник, 28 сентября, в крае возможны заморозки от -2 до -7 градусов, в утренние часы местами туман. Днем температура поднимется до +7…+12 градусов. Днем ожидается преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточного направления, 2-7 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

В последующие два дня в Алтайском крае по ночам и утрам возможны дожди и мокрый снег, температура от -5 до +6 градусов тепла. Днем в среду и четверг будет от +8 до +13 градусов тепла, местами небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, который в четверг сменится на юго-западный, 5-10 м/с.

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