Горняк22: Хирург рассказал о популярной пластической процедуре Линды Евангелисты

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Топ-модель 90-х Линда Евангелиста призналась, что сильно набрала вес после процедуры криолиполиза (метод разрушения жировой ткани холодом)

Процедура криолиполиза безвредна и изменения в теле Линды Евангелисты едва ли могли быть вызваны этой операцией, заявил пластический хирург Фархат Мамедов, сообщает «Слово и Дело».

«Криолиполиз – это местное воздействие на жировую ткань холодом. После этого происходит похудание. Я бы не сказал, что это может принести вред. Скорее всего, такой набор веса у Евангелисты случился из-за гормонального сбоя», – объяснил врач.

При этом, врач подчеркнул, что дорогостоящая процедура может оказаться неэффективной для многих женщин. Кроме того, её нельзя сравнить по эффективности с хирургическим удалением избыточной жировой прослойки.

Сейчас дорогостоящая процедура становится все популярнее. Врачи обещают, что заморозка жировой прослойки сократит одну складку жира на 20-25%. При этом обойтись одним сеансом не удастся – необходим целый курс процедур.

Ранее в России мужчина-мусульманин избил врача за осмотр жены. По его словам, женщина оголила руки, ноги и часть живота и ушла. После этого в кабинет ворвался ей муж. Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские задержали мужчину.

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