Горняк22: Торг и трепет: как фракции в новом созыве АКЗС сражаются за должности

Зал заседаний АКЗС Фото: пресс-служба АКЗС

В этом созыве «Единой России» вряд ли удастся оставить за собой посты председателей всех комитетов, а для того, чтобы сохранить кресла председателя и его заместителя, придется договариваться

Главная политическая интрига в Алтайском крае сейчас разворачивается вокруг того, кто и на каких условиях займет руководящие оплачиваемые посты в новом созыве краевого парламента. Сейчас время грандиозного торга. «Толк» узнал, какие фракции собираются выдвигать своих претендентов на пост спикера, его заместителя и как оценивают их шансы.

«Голова» раскалывается

Основным кандидатом от партии власти «Единая Россия» еще до выборов в кулуарах называли спикера предыдущего созыва, лидера алтайских единороссов Александра Романенко. Он также не скрывал, что руководить АКЗС ему понравилось. И на пресс-конференции в ночь после выборов он говорил, что не видит оснований отказываться от этого поста, если коллеги ему его доверят.

Однако все оказалось не так однозначно, как виделось изначально. По данным «Толка», единства в мнениях по поводу кандидата на этот пост не было в рядах самих единороссов. Прежде всего – из-за результатов выборов АКЗС, где партия сократила представительство с 43 человек до 31, дав КПРФ втрое увеличить число депутатов по сравнению с прошлым созывом.

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Фамилии альтернативных претендентов при этом почти не звучали. Лишь в качестве предположения назывался Сергей Приб. Однако он категорически отверг такие амбиции.

«Никогда в жизни у меня их не было. Политика – не мой предмет. Понятно, что после последних событий нас будут стараться лбами сталкивать. Я даже на комитеты не претендую (на руководство каким-то из них – прим. ред.). Моя главная задача – представлять свой округ», – сообщил он «Толку».

Заседание президиума реготделения «Единой России», где будут решать, кого выдвигать на различные посты, состоится, предположительно, 28 сентября.

Глава крайкома КПРФ Мария Прусакова ранее сообщала, что на пост спикера значительно увеличившаяся фракция (с 8 до 24 человек) будет выдвигать Юрия Кропотина – барнаульца, победившего на округе единоросса Альберта Лунева.

Прусакова назвала его «очень хорошим товарищем, с большим управленческим опытом, двумя высшими образованиями».

В «Справедливой России» еще не приняли решений, кто и на какой пост будет претендовать – заседание фракции в новом составе пройдет 30 сентября, сообщил «Толку» Александр Молотов, возглавлявший объединение в прошлом созыве.

Владимир Семенов из ЛДПР рассказал, что фракция, возможно, и не будет выдвигать своего кандидата на пост спикера, так «он будет слабопроходным с учетом полученных результатов» (число депутатов у либерал-демократов сократилось с девяти до четырех человек). Однако жириновцы еще посмотрят, какие варианты предложат другие партии, и тогда примут решение – поддерживать кого-то из них или все же определять своего претендента.

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Впервые прошедшие в АКЗС «Коммунисты России» на кресло спикера претендовать не будут, но Сергей Матасов, который возглавит фракцию, по сути, прозрачно дал понять, когда поддержат его коллеги:

«Мы пока не определились, кого конкретно поддержим, но это будет опытный человек, который будет работать на конструктив и созидание, чтобы объединить всех депутатов».

Место под Солнцевой

Чуть ли не более конкурентным может стать кресло заместителя председателя АКЗС.

Даже относительно кандидатов от «Единой России» кулуарно обсуждались варианты. Первый – Сергей Серов, занимавший этот пост в предыдущем созыве. Если кандидатуры его и Романенко пройдут партийное, а затем и депутатское одобрение, то в руководстве парламентом сохранится статус кво.

Альтернативной версией развития событий называли назначение вице-спикером Ирины Солнцевой, которая будет работать уже шестой созыв подряд и которая побежала на выборах в самых разных обстоятельствах, в том числе на фоне «опалы» со стороны краевых властей в 2016 году. Предположительно, у такого варианта развития событий были сторонники внутри самой фракции.

Однако сама Солнцева не подтвердила «Толку», что претендует на этот пост. По ее словам, сейчас ходит больше слухов, чем информации, имеющей под собой основания. Она планирует претендовать только на пост председателя комитета. «Как партия решит, так и будет», – резюмировала она.

Вместе с тем, на пост вице-спикера будет претендовать и КПРФ, если с креслом председателя не удастся добиться успеха. Здесь у коммунистов серьезные основания заявлять о правах – у них 24 места в парламенте против 31 у единороссов.

По данным «Толка», обсуждается даже вариант увеличения числа вице-спикеров до двух, это возможно по закону. Но будет ли он реализован, во многом зависит от того, как единороссы договорятся с другими фракциями – ведь для принятия решения в свою пользу им требуется минимум 35 голосов. То есть им не достает четырех. Именно по столько депутатов, например, в ЛДПР и у комросов, пять – у эсеров. Создать временную коалицию они могут с любым из эти объединений. Вопрос – только в цене.

Кстати, Сергей Матасов также заявил «Толку», что будет претендовать на пост вице-спикера, так как считает, что именно он как представитель «Коммунистов России» сможет обеспечить баланс между очевидно противоборствующими единороссами и КПРФ.

Впрочем, это намерение Матасова также возможно расценивать как предварительное основание для других договоренностей, поскольку о равноудаленности комросов говорить не приходится – КПРФ категорически не готова к сотрудничеству с коллегами по левому блоку, как как в партии уверены, что завоевали бы большинство в АКЗС, если бы не «Коммунисты России». Прусакова прямо заявляла, что у нее не хватает цензурных слов говорить об их результате на выборах.

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Алтайский гамбит

Тактические «бои» развернутся вокруг постов председателей комитетов и их заместителей, имеющих оплачиваемые ставки. В прошлом созыве комитетов было семь. Возможность увеличить их число есть, но пока такая возможность, по данным «Толка» не рассматривается.

«В логике, если говорить с точки зрения честности, все оппозиционные партии должны получить как минимум по комитету и половину ставок», – считает Владимир Семенов. Он утверждает, что ЛДПР будет точно претендовать на пост председателя одного из комитетов.

Он напоминает, что Госдума даже в прошлом созыве, имея возможность оставить руководящие посты всех комитетов за собой, поделилась с другими фракциями.

«В этом созыве АКЗС у «Единой России» нет морального права «забрать» все комитеты, как это было в прошлом. У них и в прошлый-то раз уже не было такого права, но они решили, что могут позволить себе не считаться с другими. Сейчас ситуация иная», – сказал Семенов.

В новом составе единороссам, напомним, достался 31 мандат, а всей оппозиции – 37, то есть совокупно больше, чем партии власти.

Именно посты в комитетах могут стать основным предметом «торга» ради поддержки тех или иных кандидатов на пост спикера и его заместителя. Скорее всего, оставить за собой кресла председателей во всех, как это было в предыдущем составе, единороссам действительно не получится.

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