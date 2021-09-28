Горняк22: До +12 градусов потеплеет 28 сентября в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

С середины недели в регион вернутся дожди и снова начнется похолодание. Ночью и утром возможны осадки с мокрым снегом

28 сентября в регионе немного потеплеет – дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник до +8…+10 градусов и без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

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