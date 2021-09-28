Горняк22: Здание швейных мастерских с этажом-призраком предложили построить в Барнауле

Проект на ул. Малахова, 179 в Барнауле Фото: Мастерская "Алтай"

В Барнауле представили на градосовете странный проект двухэтажного здания для швейных цехов и мелких предпринимателей. В нем есть неучтенный этаж без окон и лестниц

Барнаульские архитекторы разработали проект нежилого здания на ул. Малахова, 179 (рядом с ТЦ «Волна»). По задумке, оно предназначено для бытового обслуживания – швейных мастерских и предпринимателей с другими направлениями. При этом массовое пребывание людей и постоянные рабочие места здесь не предусмотрели, но члены градосовета поняли, что их вводят в заблуждение.

Здание-невидимка

23 сентября проект представила мастерская «Алтай». Общая площадь участка составляет 4,9 тыс. кв. м. Объект примыкает к уже существующей коммерческой трехэтажке. При этом новое здание, по заверениям архитекторов, не будет просматриваться с улиц – его полностью закроет старый корпус.

Площадь новой постройки составит 880,5 кв. м. У нее прямоугольная форма, на фасадах планируется размещение рекламных баннеров. Внутри – помещения бытового обслуживания свободной планировки, коридоры, уборные.

«Всего предусмотрено два этажа, они сообщаются лестницей. Здание каркасное, основные конструкции – монолитные и железобетонные колонны с капителями, стены из сэндвич-панелей, толщиной 150 мм», – пояснила представитель разработчика Юлия Батракова.

Проект на ул. Малахова, 179 в Барнауле Фото: Мастерская «Алтай»

Старое и новое здания соединит одноэтажный объем с эксплуатируемой кровлей. На нее можно будет попасть с земли и со всех корпусов по металлическим лестницам. С торца в этот блок предусмотрен заезд с автоматическими воротами.

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«Не вводите в заблуждение»

Самый жаркий спор на градосовете возник по поводу этажности здания. Эксперты увидели в плане второй половины здания третий уровень без окон. При этом он оказался самым высоким (5 м), в сравнении со вторым (3 м) и первым (4 м).

Архитектор пояснила, что это неэксплуатируемый чердак, и он не сообщается с первыми этажами лестницей. А его высота выбрана в соответствии с пожеланием заказчика – чтобы совпадали высотные отметки существующего и нового зданий. Члены совета не поверили.

«Такая высота обусловлена тем, чтобы пройти экспертизы. К тому же вы говорите, что число людей, пребывающих в здании, не будет превышать 50 человек», – сказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев.

Другие участники обсуждения согласились. Они посчитали, что проектировщики фиктивно занижают объемы постройки, подгоняя под более мягкие требования, чтобы было проще получить согласование. На деле здание будет густо заполнено мелкими арендаторами, их посетителями, и все они смогут пользоваться лишь одной лестницей, убеждены эксперты.

«Ну здесь же неглупые люди-то сидят, мы же все понимаем, что потом у этого третьего этажа вдруг «прорежутся» окна, а лестница станет на этаж выше», – предположил депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко.

«На все воля заказчика»

Проект на ул. Малахова, 179 в Барнауле Фото: Мастерская «Алтай»

Другой момент, который смутил градосовет, это тот самый одноэтажный связующий блок между зданиями, на кровлю которого будет постоянно наметать снег. Учитывая его расположение, крыша может превратиться в огромный снежный сугроб. Такое мнение высказали главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров и руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг, назвав решение неудачным.

На это Юлия Батракова вновь ответила, что конфигурация здания – это пожелание заказчика. И предположила, что снег будут убирать каждый день, либо предусмотрят какой-то подогрев кровли. Кстати, почти на все остальные претензии градосовета представитель разработчика отвечала, что именно заказчик настоял на таком решении, а она повлиять на ситуацию не в силах.

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«Нет, мы так не можем рассматривать проект, на любой вопрос получая ответ: «Это мнение заказчика». Вам уже намекнули, что вы пытаетесь ввести в заблуждение градостроительный совет. И это неправильно», – возразил заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству Андрей Федоров.

Парковками «поделится» другое здание

Еще один спор возник по поводу парковок. В проекте к будущему зданию говорится, что оно снабжено 24 машиноместами на прилегающей территории. Однако в плане застройки новые стоянки для авто не обозначены. Здесь есть парковки только рядом с уже существующей трехэтажкой с уличной стороны вдоль Малахова.

Представитель разработчика пояснила, что оба здания принадлежат одному собственнику, а значит, парковки могут быть общими и пользоваться ими в праве как посетители одного, так и другого объекта. Но градосовет это решение не впечатлило.

Проект на ул. Малахова, 179 в Барнауле Фото: Мастерская «Алтай»

В итоге проект отклонили и отправили на доработку с учетом всех озвученных рекомендаций. «По-хорошему надо полностью менять объемно-пространственное и архитектурное решение фасадов, ограждающих конструкций и существующего, и планируемого объектов», – резюмировал Воробьев.

Следующее рассмотрение эксперты намерены обязательно провести с участием заказчика, которым выступает Александр Чирва – предприниматель, владеющий несколькими торговыми компаниями в Барнауле.

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