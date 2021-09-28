Горняк22: День работника атомной промышленности в России 2021: история и поздравления

Атомная электростанция Фото: pixabay.com

День работника атомной промышленности 2021 отмечают в сентябре. Рассказываем историю праздника и делимся красивыми поздравлениями

Какого числа День работника атомной промышленности в 2021 году

День работника атомной промышленности в России ежегодно отмечают 28 сентября.

История Дня работника атомной промышленности

Праздник отмечают с 2005 года. Его дату, 28 сентября, выбрали не случайно. Именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР одобрил создание специальной лаборатории атомного ядра. В то же время были организованы работы по урану. Об этом пишет портал calend.ru.

28 сентября на предприятиях отрасли проводят различные торжественные мероприятия. На них подводятся итоги развития атомной промышленности за прошедший год, строятся планы по дальнейшему развитию, вручаются государственные награды и подарки тем работникам, которые добились колоссального успеха в профессии.

Поздравления с Днем работника атомной промышленности

Поздравляем с профессиональным праздником работников атомной промышленности! Ваша работа несет в себе огромную ответственность, но при этом и является крайне важной. Ведь именно вы связаны с самой мощной силой, известной человечеству. И пусть она всегда будет мирной.

С Днем атомной промышленности! Пусть энергия атома вдохновляет вас на новые открытия и достижения! Пускай ваша деятельность будет полезной и продуктивной! Процветания вам и благополучия, мира, добра и здоровья!

Поздравляю с Днём работника атомной промышленности. Желаю высочайшего заряда энергии в жизни, а также массу гениальных идей для развития любимой отрасли, для развития своей мысли, для развития своей жизни. Успехов и только высоких результатов в работе, благополучия, поддержки государства и удачи судьбы.

Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay

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