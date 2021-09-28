Горняк22: Стрелки и неон: топ-5 трендов в макияже сезона осень-зима 2021

Макияж Фото: Pixabay

Этой осенью в моде останутся классические стрелки в тандеме с красной помадой, а также пушистые брови. Рассказываем, какие пять макияжей будут в тренде ближайшие месяцы

Стрелки и красная помада

Классика всегда остается в тренде, и эта осень – не исключение. Стрелки и красная помада снова стали появляться на лицах моделей на различных модных показах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prabal Gurung (@prabalgurung)

Неоновые тени

Считается, что неон – исключительно летний тренд, но это не так. Эта модная тенденция осени подойдет тем, у кого большая часть гардероба состоит из темных оттенков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samantha (@samantha_rose_makeup)

Пушистые брови

Этой осенью модными продолжают быть и пушистые брови. Эксперты советуют сочетать их с бронзовыми тенями, нейтральными румянами и глянцевым блеском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Wu (@jasonwu)

Темные губы

Помада темных оттенков в сочетании с «голыми» глазами стала новым треном сезона осень-зима 2021. Этот вариант идеально подойдет тем, кто всегда опаздывает или же просто не умеет красить глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tekiraa (@tekiraa)

Черная подводка

Черный карандаш по нижнему и верхнему веку – модный тренд 2021 года. Эксперты бьюти-сферы сочетают его с нюдовой помадой и тонким слоем пудры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Free Makeup (@dior_free_makeup)

Источник

ТОЛК