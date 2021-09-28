Горняк22: В игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае построят отели и казино

Казино Altai Palace Фото: @altaipalace_casino

Инвесторы рассказали о планах по дальнейшему расширению территории игорной зоны в Алтайском крае – здесь появятся слот-залы, казино и новые отели

В 2025 году в единственной в Сибири игровой зоне, которая находится на территории Алтайского края, будет построено четыре отеля на 830 мест каждый, казино, слот-залы и другая инфраструктура. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых.

По его словам, действующий инвестор планирует дальнейшее развитие территории. Altai Palace – это не только игорное заведение, но и развлекательный комплекс, который подразумевает более широкое оказание услуг для людей разного возраста.

«Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края», – считает Евгений Дешевых.

Он также уточнил, что в данный момент на территории «Сибирской монеты» есть два инвестора. Один из них, «Золотая ласточка 8», уже получил документацию и провел подготовительные работы. Известно, что в планах у этого инвестора – построить до 2025 года многофункциональный развлекательный комплекс с казино. Его стоимость оценивают в 3,6 млрд рублей.

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