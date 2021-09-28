Горняк22: Сутки лечения пермского стрелка обошлись в 2 млн рублей

Больница Фото: pixabay.com

В настоящее время Бекмансуров общается только с врачами. Он просит дать ему воды или перевернуть на другой бок. Скоро его допросят следователи

Сутки лечения устроившего в Пермском государственном университете стрельбу Тимура Бекмансурова обошлись примерно в 2 млн рублей, сообщает «Лента.ру».

Стало известно, что эту сумму потратили 24 сентября. Сейчас подозреваемый в сознании, но пока не может нормально разговаривать из-за трубки во рту.

После прихода в сознание Бекмансуров спросил, есть ли у него родители, и уточнил, где они находятся. Родители студента состоянием его здоровья пока не интересовались, отметили в больнице.

По словам врачей, пациент в стабильном состоянии, но из-за травм возможны последствия. Следователи смогут провести допрос через несколько дней.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрелять в пермском вузе из ружья. В результате нападения погибли шесть человек, около 40 пострадали. При задержании его ранил сотрудник ДПС, который первым приехал на вызов. Подозреваемый находился в тяжелом состоянии – врачи ампутировали ему часть ноги. Позже стало известно, что он пришел в сознание и ничего не помнит.

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