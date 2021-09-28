Горняк22: Жители Новосибирска устроили битву из-за просрочки из «Ленты»

Люди и мусорка Фото: кадр из vk.com

Комментаторы из Сети разделились на два лагеря. Одни посочувствовали людям, решив, что они доведены бедностью. Другие предположили, что на такое мог толкнуть и не голод

25 сентября в Новосибирске группа людей устроила давку из-за просроченных продуктов из мусорных баков, сообщает «КП».

«Мусорный бак с просрочкой у «Ленты» на улице Зорге вызвал ажиотаж среди местных жителей», – написали очевидцы.

Прохожие сняли видео, на котором можно увидеть, что в основном за просрочкой пришли мигранты, пьющие люди и пенсионеры. Среди них также можно заметить и детей. В поисках пищи люди толкаются и спорят. Одна из пенсионерок для удобства принесла с собой табуретку.

Ранее россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и электронику. Стоимость товаров вырастет на 7-8%. По словам экспертов, цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше из-за желания производителей обезопасить себя.

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