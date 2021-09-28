Горняк22: Российского участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Полиция Фото: pixabay.com

Если сотрудника полиции и второго подозреваемого признают виновными, фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы

В Свердловской области полицейские задержали двух подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. Один из них – 33-летний участковый, второй – ранее судимый помощник машиниста, сообщает ТАСС.

Стало известно, что 25 сентября в Первоуральске мужчины заманили девочку в дом участкового и надругались над ней. Пострадавшая обратилась в полицию. После этого сотрудники провели задержание. Следователи возбудили уголовное дело о совершении ряда преступлений в отношении несовершеннолетней.

В МВД рассказали, что подозреваемый участковый – младший лейтенант, поступил на службу в мае прошлого года. Второй мужчина был ранее судим за кражу, разбой, угрозу убийством и убийство.

В этом году произошло несколько громких преступлений, связанных с сексуальным насилием детей. Летом в Тюмени убили и изнасиловали восьмилетнюю школьницу. Ее тело нашли в августе, после двух месяцев поиска. Обвиняемый в убийстве рассказал, что заманил девочку в квартиру, изнасиловал и задушил, связав ее руки и заклеив рот скотчем.

В Кемеровской области мужчина уговорил двух девочек пойти к нему домой, купив им сладости. После этого он изнасиловал и убил детей. На допросе он рассказал, что спрятал их тела под матрасами.

В Орловской области в сентябре тело пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале ее дома. В изнасиловании и убийстве подозревается 61-летний сосед пострадавшей. Ранее он был задержан по другому делу о растлении ребенка.

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