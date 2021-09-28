Горняк22: Жители разных районов Алтайского края сообщают о массовом убийстве собак

Собака. Бездомные собаки Фото: pixabay.com

За выходные сразу несколько сообщений об убитых собаках (в основном в сельских районах) появились в соцсетях – жители уже обратились в полицию

Жители Рубцовска написали о страшной находке в группе «Типичный Рубцовск». Жительница города обнаружили в мусорном контейнере прямо в центре города шкуру собаки с отрубленными лапами.

Как рассказали жители города в комментариях под постом, в одной из соцсетей в группе помощи бездомным животным есть жалоба на мужчину, который скупает собак, в том числе и щенков, и ест их. Есть мнение, что страшную находку оставил именно он.

По словам рубцовчан, они знают и адрес, и мобильный телефон живодера, даже дважды писали на него заявление в местную полицию, но оба раза получили отказ.

Жительница села Угловского нашла неподалеку от своего дома двух мертвых собак – свою и чужую, сообщает ИА «Банкфакс». Животные были застрелены и выброшены на дорогу, а у одной были также отрублены лапы. Она также сообщила, что еще одну застреленную собаку нашли на другой улице поселка. По факту убийства собак женщина написала заявление в полицию.

ТОЛК