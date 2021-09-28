Горняк22: Сибирские города устраняют последствия первых снегопадов

Снег в Кемерово Фото: vk.com/ritm_kemerovo

В городской администрации рассказали, что в Кемерове 212 раз звонили насчет упавших деревьев. Экипажи службы спасения отработали 94 адреса

27 сентября в Томске из-за гололеда произошло примерно 20 аварий. В городе зафиксировали 10-балльных пробки, сообщают «Вести Томск».

На выходных в городе выпал первый снег. Кроме того, прошлой ночью резко похолодало во всем регионе. Местные жители оказались не готовы к перемене погоды, и дороги встали. По словам очевидцев, пробки появились даже во дворах. На дорогах массово начали происходить ДТП.

С последствиями снегопада справляются и в Кемерове. Там снег повалил ветки и деревья, повредив припаркованные автомобили. На некоторых улицах оборвались провода, нарушило работу общественного транспорта. Без света осталось более шести тысяч жителей, сообщает «Лента.ру».

Из-за мокрого снега с дождем произошло несколько автомобильных аварий. На дорогах образовались пробки. Непогода также повлияла на работу аэропорта. Время вылета некоторых самолетов перенесли.

На прошедших выходных первый «мини-снегопад» прошел в одном из районов Барнаула. Белая крупа около минуты сыпала с неба и тут же таяла в лужах. После этого начался небольшой дождь. За несколько часов до этого снег выпал в селе Рогозиха под Барнаулом.

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