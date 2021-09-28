Горняк22: Россиянка выкопала из могилы тело возлюбленного и сожгла его в лесу

Гроб Фото: pixabay.com

Предположительно, женщина решила таким образом исполнить последнюю волю своего возлюбленного, который якобы хотел быть кремированным. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы

В Воронеже полицейские возбудили уголовное дело о надругательстве над телом умершего человека, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, женщина выкопала труп мужчины из могилы, вывезла его в лес и сожгла. Предположительно, умерший якобы хотел, чтобы его после смерти кремировали, но семья решила похоронить его в земле на Коминтерновском кладбище, сообщают «Вести Воронеж».

Стало известно, что покойный скончался летом этого года после долгой борьбы с онкологией. Через несколько недель после смерти его девушка ночью выкопала тело. Происшествие заметил отец умершего. Он пришел на могилу сына и обнаружил, что она перекопана. После этого ее разрыли и нашли пустой гроб.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Руководитель администрации городских кладбищ и пресс-службы администрации Воронежа от комментариев отказались.

Ранее певец Шура рассказал о подаренном гробе и месте на кладбище. 46-летний исполнитель, который дважды пережил рак, а также проблемы с алкоголем и наркотиками, начал планировать собственные похороны. По его словам, такие подарки ему сделал давний поклонник.

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