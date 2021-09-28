Горняк22: В Барнауле Nissan столкнулся с трамваем и заблокировал движение на линии

Трамвай. Барнаул Фото: gdevbarnaule.ru

По свидетельству очевидцев, из автомобиля была с ушибами госпитализирована беременная женщина, обстоятельства происшествия выясняются

В соцсетях очевидцы сообщили о ДТП в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады. Они рассказали, что Nissan Almero столкнулся с трамваем. Движение сейчас заблокировано, на месте работают службы ДПС и скорая медицинская помощь.

В комментариях горожане винят водителя легкового автомобиля, считая, что «всех к рельсам тянет» (в последние дни в краевом центре много ДТП на трамвайных путях).

Однако есть и те, кто считает, что трамвай поехал на сигнал светофора красный с желтым, поэтому для того, чтобы назвать виновного, нужно смотреть камеры видеофиксации.

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