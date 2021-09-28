Горняк22: 25-летний житель Алтайского края не признал вины в смерти четырехлетней дочери

Железные ворота Фото: pixabay.com

Несчастный случай произошел 15 июня 2021 года – девочка играла рядом с местом, где отец устанавливал ворота в гараже. Конструкция упала на ребенка, спасти которого не удалось

В Алтайском крае в суд направили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Волчихинского района – он обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей четырехлетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Мужчина устанавливал металлическую дверь в проеме гаража. Как доказало следствие, он грубо нарушил правила безопасности, с места работы ушел, оставив незакрепленные гаражные ворота в проеме. Тяжелая конструкция упала на ребенка, который находился рядом. С травмами девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

В ходе следствия мужчина своей вины не признал, сообщает пресс-служба ведомства. Однако доказательства его вины собраны достаточные, уголовное дело направлено в Рубцовский суд для рассмотрения.

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