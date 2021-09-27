Горняк22: «Это жестоко»: Путин не поддержал идею лидера ЛДПР отправлять в ссылку в Сибирь

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Он упрекнул Жириновского, который прежде выступал с критикой времен сталинизма, в непоследовательности, и заявил, что предложенная идея «не наш метод»

Президент России Владимир Путин не поддержал идею председателя ЛДПР вернуть практику ссылок. Трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».

На совещании с главами политических партий, которые прошли в нижнюю палату парламента, Владимир Жириновский заявил, что вместо колоний заключенных следует отправлять на работы в Сибирь.

«У нас в тюрьме сидят люди — тысячу рублей украл, или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь», — сказал политик.

Таким же образом Жириновский предложил поступить и с протестантами.

«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал (акция протеста 25 сентября в Москве против результатов выборов, устроенная КПРФ – прим.ред.) – вот их в вагон и до Магадана. И вы увидите – больше бунтовать не будут», – посулил он.

«Но и работать не будут», – парировал Путин.

Он отметил, что обеспечивать территории трудовыми ресурсами с помощью ссылки – «наверное, это не наш метод».

«Это не будет работать как минимум, это жестоко», – резюмировал президент

Ранее Путин согласился с инициативой главы минобороны Сергея Шойгу по развитию Сибири и строительству здесь трех-пяти крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как и с помощью каких ресурсов будут реализоваывать этот проект – пока не сообщается.

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