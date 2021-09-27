Горняк22: Барнаульский спасатель рассказал, как действовать в случае нападения террориста

Андрей Оноприенко Фото: "Вести-Алтай"

В поисках инструкций ему пришлось обратиться к западным коллегам – Оноприенко сумел пообщаться с полицейскими из американского штата, где произошла первая трагедия, подобная той, что случилась в Перми

Старший пожарный пожарно-спасательной части №1 Барнаула Андрей Оноприенко рассказал, как действовать в случае вооруженного нападения в местах с массовым пребыванием людей. Инструкциями спасатель поделился после резонансного инцидента в вузе Перми с гибелью людей.

«Всё сводится к трём алгоритмам: беги, прячься или атакуй», – рассказал эксперт в эфире телеканала «Вести-Алтай».

Оноприенко отметил, что самым эффективным является как можно скорее покинуть опасную зону, а если это не возможно – то постараться найти защищенное убежище.

«В [учебной] аудитории – забаррикадировать дверь и выключить звук на телефонах», – проинструктировал он.

Как показывает практика, стрелок понимает, что время действует против него, и не будет тратить силы на разбор баррикад, а начнет «искать жертву подоступнее», объяснил спикер.

Последний вариант в инструкции, отметил спасатель, нужно использовать лишь в крайнем случае, когда ничего другого не остается. При этом действовать следует сообща, чтобы максимально дать отпор налетчику, используя подручные предметы – дезодоранты, газовые баллончики, куски стекла.

«Бывали случаи, когда у стрелка просто рушился шаблон – как так, он пришёл делать плохое дело, а ему дают отпор. Бывало, что они [нападавшие] отступали от задуманного», – объяснил Оноприенко.

По словам спасателя, в поисках инструкции ему пришлось обратиться к американским коллегам – в русскоязычном сегменте Интернета нужной информации не оказалось. Оноприенко сумел пообщаться с полицейскими из штата Колорадо, где в школе Колумбайн и произошла первая подобная трагедия, они поделились накопленным опытом.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, ещё более 40 пострадали. Стрелок был ранен во время задержания. Сейчас он находится в больнице.

ТОЛК