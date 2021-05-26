Горняк22: Народные приметы 26 мая. Как предсказать погоду по комарам

Комар Фото: pixabay.com

26 мая православная Русь чтила память святых дев с именем Гликерия. Простодушные славяне прозвали их «Лукерья Комарница» — из-за того, что в это время появляются комары

В народе считалось, что комары появляются весной, потому что их приносит теплый ветер. Осенью же холодный ветер уносит насекомых на юг. Так, по поверьям, происходит «круговорот» комаров.

Народные приметы на 26 мая 2021

Если комаров мало, то до конца мая дождей не будет.

26 мая мало комаров – значит. погода будет хорошей.

Настоящие полчища комаров – к богатому урожаю трав и овса.

Если по небу снует много ласточек и стрижей, тепло наступит совсем скоро, и можно будет собирать целебные травы.

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ТОЛК