Горняк22: 22 498 случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки в России

Ковидный госпиталь Фото: Минздрав Алтайского края

Из суточного числа жертв инфекции больше всего скончалось в Москве (59 человек), Санкт-Петербурге (56) и Свердловской области (38)

В России за последние сутки зарегистрировали 22 498 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 26 сентября сообщает федеральный оперштаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 7,4 млн человек.

За минувшие 24 часа умерло от COVID-19 805 человек (за все время пандемии – 203 900).

Ранее эксперт Роспотребнадзора назвал наиболее уязвимую к COVID-19 группу детей.

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