Горняк22: Тюнингованные в стиле «Безумного Макса» авто добрались до Семинского перевала
Автомобиль Фото: instagram.com/solundar04
Пользователи соцсетей гадают — как машины пропускают на постах ДПС из-за таких радикальных изменений в конструкции. При этом на каждом из них установлены номера разных регионов
Колонну из автомобилей, корпуса которых изготовлены в стиле культового фильма «Безумный Макс», сняли на парковке на Семинском перевале (Республика Алтай). Кадры появились в Сети.
«К пост-апокалипсису готовы!», – подписал фото автор.
На снимках можно подробно разглядеть необычный дизайн машин.
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Точная цель турне пока не известна. По одним данным, автомобили участвуют в ралли «Mad way».
Ранее эта же тюнингованная колонна проехались по Горно-Алтайску.