Горняк22: Республика Алтай стала регионом с наименьшим распространением COVID-19

Средства защиты. Перчатки Фото: pixabay.com

Территория показала незначительный темп прироста COVID-19 за сутки — количество вновь выявленных инфицированных здесь выросло минимально

Республика Алтай возглавила список российских регионов с наименьшими темпами прироста случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом 26 сентября сообщил федеральный оперштаб.

Здесь этот показатель составил 0,15%.

Второе место заняла Республика Бурятия (0,16%), на третьем – Магаданская область (0,17%).

Ранее стало известно, что соседний Алтайский край оказался в числе аутсайдеров в Сибири по числу привитых от COVID-19.

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