Горняк22: В Барнауле приостановили работу два пункта вакцинации от COVID-19

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Пациентов перестали принимать площадки в торговых центрах «Волна» и «Весна». В связи с чем это произошло и как долго продлится приостановка — не сообщается

Два пункта вакцинации от коронавирусной инфекции приостановили работу в Барнауле. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

Речь идет о площадках в торговых центрах «Весна» и «Волна». О причинах, по которым пункты перестали принимать пациентов, не сообщается.

По предварительной записи в городе продолжают делать прививку против коронавируса и гриппа поликлиники. По живой очереди на прием также можно прийти в Диагностический центр Алтайского края, горбольницу № 4 и ТРЦ «Геомаркет».

В начале сентября стало известно, что жители Алтайского края могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах.

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