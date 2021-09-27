Горняк22: ПФР: почти каждый третий житель Алтайского края – пенсионер

Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Возраста от 80 до 89 лет достигли свыше 73 тысяч пенсионеров, от 90 до 99 лет – более 10 тысяч. Столетний рубеж перешагнули 67 человек

Доля пенсионеров в населении Алтайского края превысила 30%. Такие данные публикует региональное отделение ПФР.

Число людей в этой категории составляет 728 623 при общей численности населения края 2 296 353 человека (данные на 1 января 2021 года).

При этом, по данным ведомства, более 108 тысяч пожилых в регионе продолжают работать.

При этом ранее сообщалось, что средний возраст жителей Алтайского края в среднем выше, чем в других регионах СФО.

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