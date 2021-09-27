Горняк22: Моргенштерн открыл бургерную в двух шагах от Красной площади

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

В меню есть фирменные бутреброды от музыканта — один из них стоит 666 рублей, а также от его соавтора Славы Марлоу — его стоимость 448

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) запустил бургерную в самом центре Москвы. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram.

23-летний музыкант в черной шубе и с бриллиантовой сережкой в ухе торжественно открыл вывеску фастфуда в доме на Никольской улице – в 500 метрах от Красной площади.

Заведение называется «Kaif burgeer». В меню есть как традиционные буреброды, так и с черными булками. Полное меню с ценами пока не публиковалось.

В Москве у Моргенштерна также есть пафосный ресторан Kaif Provenance.

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