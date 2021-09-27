Горняк22: Право на мнение. Почему Минздрав обязан отвечать на выпады антипрививочников

Вакцинация в Бийске. Мобильный пункт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Простые граждане стали жертвами информационной войны, в которой пока выигрывают антипрививочники. Государство пока, похоже, не считает нужным с ними бороться

Насколько нормальным считается в современном мире заболеть столбняком или полиомиелитом? Звучит дико, но такие случаи есть: так, в Алтайском крае у двоих детей выявили столбняк в 2021 году. Летом в Таджикистане стали фиксировать случаи полиомиелита вакцинного типа. Это заставило власти начать кампанию по вакцинации от этой инфекции.

В ходе проверки выяснилось, что в Алтайском крае 800 детей не получали прививки от полиомиелита. Многие из них не привиты вообще ни от чего. И основная их масса, по словам специалистов, не тяжелобольные – потому что такие обычно лечатся в серьезных крупных клиниках, куда без прививок на лечение не пускают.

Дважды два – четыре

Пару лет назад в Алтайском крае была вспышка кори. С этим заболеванием, как и с вышеуказанными, давно уже научились бороться с помощью вакцин. Но из-за процветающего невежества многие люди отказываются прививать своих детей и прививаться сами.

Мы все со школы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, что 2 х 2 = 4, что Германия напала на Советский Союз, и никак не иначе. Так почему по поводу вакцинации у нас такие разные мнения?

Прививки – это безусловное добро. Это, если хотите, аксиома. Не может быть двух мнений по этому поводу. И вакцины, что бы там ни думали, самые тщательно изученные препараты на свете.

Притом что ученые-медики осознают и не скрывают, что вакцины не дают 100-процентной гарантии от заболевания, что есть небольшой процент осложнений на эти препараты – они все равно рекомендуют прививаться. Потому что их задача – спасти популяцию.

Вакцинация Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

И если из 100 тысяч привитых один умрет, а еще двое получат серьезные осложнения, это все равно статистически лучше, чем если все эти люди заболеют – потому что в этом случае осложнений и смертей будет в разы больше. Ничего личного, только холодный расчет.

Принимая решение о вакцинации, нужно всегда держать это в голове: да, после прививки АКДС есть риск осложнения в виде энцефалопатии – менее одного случая на 300 тысяч привитых. Но смертность от столбняка составляет в среднем 50%, у новорожденных – 90%. Выбор очевиден.

Поэтому для меня люди, которые сознательно не прививаются, выглядят как пешеходы, бегущие на красный. На зеленый тоже могут сбить, но рисков уже гораздо меньше.

И врачи туда же

Тема вакцинации стала особенно болезненной после начала пандемии. Общество раскололось не просто на антипрививочников и пропрививочников, есть еще сомневающиеся: те, кто не доверяет российским вакцинам, кто просто боится каких-то осложнений, кто воображает себе ложные медотводы и т. п.

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Именно за этих сомневающихся развернулась, не побоюсь сказать, масштабная информационная война. Известные телезвезды, видимо, от безделья из-за ковидных ограничений, взялись рассказывать стране, что прививки – это зло и что от них якобы все непременно умрут «через … года» (нужное вставить). В свой стан они привлекли специалистов в области медицины, в том числе людей со званиями профессоров, докторов наук.

На фоне ковидной истерии трудно спокойно анализировать происходящее: мало кто осознает, что профессора тоже ошибаются. Достаточно открыть любой учебник по истории медицины, чтобы это понять, но кто их открывает?

Еще хуже экранных антипрививочников сомневающиеся врачи. Когда человек приходит к врачу, чтобы получить разрешение на прививку, а ему говорят: «Вы что, у вас же диабет/гипертония/онкология! Вам нельзя!» Или еще хуже: «Я и сам не хочу прививаться, потому что не доверяю вакцине». И тут уже хоть кто будет вещать, что «хроникам» прививаться надо в первую очередь – «своему», знакомому врачу верят больше.

Много чести?

Что всему этому противопоставляет сообщество пропрививочников и государство? Одинокие выкрики с экранов телевизоров, страниц сайтов и газет от именитых врачей вроде Рошаля, Мясникова и Комаровского. Пресс-конференции для журналистов от руководителей региональных ведомств. Сайт стопкоронавирус.рф и российскую версию сайта ВОЗ, куда никто не заходит, кроме сотрудников СМИ. А на сайтах Роспотребнадзора даже журналисты порой не находят нужную информацию.

Все это, судя по темпам вакцинации, работает плохо. У нас никак не наказывают врачей, которые необоснованно отговаривают от прививок. У нас почему-то в принципе на уровне системы медики не образованы настолько, чтобы у них не возникало сомнений в пользе вакцинации.

Одиночный пикет пенсионера против вакцинации Фото: «Толк»

У нас ни на одном официальном промедицинском сайте нет структурных ответов на выпады антипрививочников. И люди вынуждены просто гуглить, пытаясь найти ответы на свои вопросы. И бог знает, что они находят.

Самое печальное, что на уровне руководства Минздрава РФ отвечать антипрививочникам считается чем-то ниже достоинства. В ходе визита в Алтайский край министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примерно так и сказал, сославшись на научные данные и десятки миллионов привитых российскими вакцинами по всему миру. «Как можно спорить с людьми, которые не основываются на данной статистике, на данных медицинских наблюдений? На мой взгляд, это схоластика и бессмысленный спор», – заявил министр.

Ок, от ковида умирают чаще всего пожилые – в экономическом смысле это даже выгодно. Но в 2020 году в России на 40% выросла заболеваемость коклюшем – еще одной инфекцией, от которой давно и успешно прививают. Причина, по мнению Минздрава РФ, – сознательный отказ граждан от вакцинации.

То есть болеют, становятся инвалидами и умирают, казалось бы, от побежденных болезней не только пожилые, но и дети. Аргумент «бабы еще нарожают» уже не работает: у нас и так показатели рождаемости с 1990 года только падают.

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Неужели так трудно ради будущих налогоплательщиков поступиться ложными принципами и наконец ввязаться в борьбу за информационное пространство? Скажите уже официально, что вакцинация – это не благотворительность со стороны государства, в которую не верит народ, а просто выгода: ведь лечить пациента всегда дороже, чем привить.

У нас уже придумали наказывать людей за экстремизм и оскорбление чувств верующих в интернете – в чем проблема применить это к распространению ложной информации о вакцинации? В УК РФ для этого отдельно есть ст. 207.1.

Дезинформация о проблемах здоровья наносит куда больший ущерб, чем шутки про Иисуса Христа. Поэтому – скажу крамольную вещь – далеко не все люди имеют моральное право на публичное транслирование своего мнения по этому поводу.

Профессоров и докторов медицинских наук за клевету о прививках стоит вовсе лишать лицензий и званий. Ну а популяризатор антипрививочного движения в РФ Мария Шукшина пусть хотя бы штраф заплатит – на эти деньги хоть можно будет купить аппарат ИВЛ.

А пока что российский пациент сам должен стоять на страже своего здоровья и обязан изучать информацию и фильтровать ее, чтобы разбираться хотя бы в азах медицины – если, конечно, хочет жить. Потому что помочь ему разобраться пока некому.

ТОЛК